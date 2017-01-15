В МЧС призвали москвичей быть осторожней на дорогах из-за снегопада

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупреждает об опасностях на дорогах во время снегопада в Москве, неблагоприятные погодные условия продлятся до 17:00 по московскому времени.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" до 17 часов 15 января в Москве сохранится снег, мокрый снег, местами метель, ветер южной четверти с порывами 13-18 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МЧС порекомендовали водителям и пешеходам быть внимательными, соблюдая скоростной режим на дороге и избегая ветхих конструкций.