СКР назвал версии причины покушения на бизнесмена в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Предпринимательская деятельность бизнесмена, на которого вечером в среду было совершено покушение в центре Москвы, рассматривается следствием как приоритетная причина нападения, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Следствие отрабатывает различные версии совершенного преступления, в качестве приоритетной рассматривается предпринимательская деятельность потерпевшего", - сказала Иванова.

По ее словам, следователи отрабатывают круг лиц, возможно, причастных к совершению преступления, проводятся обыски. "Потерпевший находится в тяжелом состоянии", - отметила представитель следствия.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде. "Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу", - отметил источник.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве, однако не уточнили подробности.

По данным пресс-службы, для поимки преступников в городе введен план "Перехват".

Столичный главк СКР возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).