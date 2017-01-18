Главные новости
В миреРФ и Турция начали первую совместную воздушную операцию против ИГВ РоссииМатвиенко заявила о возможности отмены "закона Димы Яковлева"В миреЖурналисты США написали открытое письмо c критикой Трампа
Москва

СКР назвал версии причины покушения на бизнесмена в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Предпринимательская деятельность бизнесмена, на которого вечером в среду было совершено покушение в центре Москвы, рассматривается следствием как приоритетная причина нападения, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Следствие отрабатывает различные версии совершенного преступления, в качестве приоритетной рассматривается предпринимательская деятельность потерпевшего", - сказала Иванова.

По ее словам, следователи отрабатывают круг лиц, возможно, причастных к совершению преступления, проводятся обыски. "Потерпевший находится в тяжелом состоянии", - отметила представитель следствия.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде. "Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу", - отметил источник.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о ранении мужчины в Москве, однако не уточнили подробности.

По данным пресс-службы, для поимки преступников в городе введен план "Перехват".

Столичный главк СКР возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Мать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семьюМать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью
В суд подан иск о признании незаконными действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полицииПодробнее
В Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улицВ Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улиц
По словам мэра столицы Сергея Собянина, "эта программа будет продолжаться постоянно"Подробнее
Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метроСледственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро
80-летний мужчина упал на пути на станции "Университет"Подробнее
Немецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стекломНемецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стеклом
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
Реставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублейРеставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублей
Эта сумма была потрачена на работы в самом зале и на реставрацию органаПодробнее
Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропортуСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
По данным источника "Интерфакса", Ан-148 повредил предкрылок, никто не пострадалПодробнее
В Москве в воскресенье выпадет до 8 см снегаВ Москве в воскресенье выпадет до 8 см снега
За осенне-зимний период прирост снега в столице составил более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 смПодробнее
В центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозиции
По словам представителя организации "Новая оппозиция", полиция задержала около 40 участников "народного схода"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 января7 фото
18 января
Фотохроника 18 января
Неделя моды в Берлине9 фото
18 января
Неделя моды в Берлине
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРФ и Турция начали первую совместную воздушную операцию против ИГВ РоссииМатвиенко заявила о возможности отмены "закона Димы Яковлева"В миреЖурналисты США написали открытое письмо c критикой ТрампаВ РоссииВ Кремле прокомментировали слова Савченко о "сдаче" Крыма
Президент США объяснил свою политику по строительству израильских поселений
Обама назвал конструктивные отношения с Россией интересами США и всего мира
Володина изберут в Высший совет "Единой России"
Сенатский комитет одобрил предложенную Трампом кандидатуру главы Пентагона
Си Цзиньпин будет выстраивать новую модель отношений с США
Массовые акции протеста готовят в США к инаугурации Трампа
Супругу Буша-старшего госпитализировали вслед за мужем
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи