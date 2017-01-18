Найдена машина подозреваемых в покушении на бизнесмена в центре Москвы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Полицейские нашли машину, на которой, предположительно, скрылись киллеры, нанятые для убийства предпринимателя в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

"В 17:42 на службу "02" поступила информация об огнестрельном ранении водителя легкового автомобиля в районе дома 30 в Шмитовском проезде. Для розыска и задержания подозреваемых был организован план "Перехват", иномарка, на которой предположительно злоумышленники скрылись с места происшествия, была найдена полицейскими брошенной на Пятницком шоссе", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что вечером в среду неизвестный несколько раз выстрелил предпринимателю в голову в Шмитовском проезде. "Скорее всего, преступление совершил киллер, работавший по заказу", - отметил источник. Он добавил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Столичный главк СКР возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).