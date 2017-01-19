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Москва

Подозреваемого в ранении двух полицейских нашли в одной из квартир в Москве

Мужчина отказывается открывать дверь, с ним ведут переговоры

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение подозреваемого в краже, ранившего двух полицейских на востоке Москвы, с ним ведутся переговоры, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в правоохранительных органах.

"Квартира, где заперся подозреваемый, установлена, с ним ведутся переговоры", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что двое полицейских получили ранения во время попытки задержания подозреваемого в краже на Зеленом проспекте в Москве.

По данному факту столичный главк Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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