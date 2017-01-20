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Москва

Пожар в НИИ им. Бурденко локализован

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко локализован, жизни больных ничто не угрожает, сообщил "Интерфаксу" в пятницу вечером источник в экстренных службах города.

По его словам, возгорание было локализовано на площади 40 кв.м, имевшееся в районе 10 этажа больнице небольшое задымление на данный момент рассеивается.

Кроме того, как сообщил источник, второй ранг пожара отменен.

"Ранг номер два пожара отменен. По предварительным данным, горит только внешняя часть стены в районе 14 этажа и кровля здания", - сообщил источник.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", у больницы находятся не менее десятка автомобилей пожарной службы, в том числе оборудованных средствами тушения пеновоздушной смесью и выдвижными лестницами, а также несколько автомобилей скорой помощи.

Между тем, как уточнял источник, пожарные приступили к тушению, но в настоящее время в больнице продолжают проходить и не прерываются две операции.

Теги: Москва, НИИ им Бурденко
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