Ликвидирован пожар в НИИ имени Бурденко

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко ликвидирован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами в 19:55 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало",- сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что в здании происходило горение утеплителя кровли.

"Из горящего корпуса были перемещены 226 человек", - сказал дежурный.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города, по предварительным данным, источник возгорания находился в административном помещении, где проходили отделочные работы. В результате загорелась деревянная обрешетка на мансарде в районе 13-го и 14-го этажей.