Москва

Полицейские в Москве застрелили угрожавшего гранатой злоумышленника

Убитого подозревали в ранении мужчины в центре столицы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Подозреваемый в стрельбе в центре Москвы мужчина был нейтрализован при задержании, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками МУРа была установлена личность подозреваемого в ранении мужчины в центре Москвы и его возможное местонахождение. 21 января на Щелковском шоссе, при задержании подозреваемого, он оказал сопротивление оперативникам и бойцам Росгвардии, угрожал предметом похожим на гранату", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - добавил сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе напомнили, что 18 января в 17:42 в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: Шмитовский проезд, д. 30. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что по указанному адресу неизвестный, управляя автомобилем "Мерседес", остановившись на светофоре рядом с "Лексусом", выстрелил в голову водителя и скрылся с места происшествия. Водитель "Лексуса", 1971 года рождения, был госпитализирован.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 (Покушение на убийство), ч.1. ст.222 УК РФ (Незаконное хранение оружия).

Теги: Москва
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