На акцию памяти Немцова запланировали собрать все оппозиционные силы

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В "Комитете протестных действий" рассчитывают, что в подготовке акции, посвященной памяти убитого в Москве политика Бориса Немцова, примут участие все оппозиционные силы страны, заявил член организации Александр Рыклин.

"Вчера в офисе ПАРНАСа состоялось заседание "Комитета протестных действий", где мы обсуждали инициативу "Солидарности" по началу подготовки Марша памяти Немцова", - рассказал он в субботу "Интерфаксу".

В комитете считают, что в подготовке акции должны принять участие все оппозиционные силы, которые есть в стране, отметил он. "Мы должны отложить в сторону все противоречия, забыть об обидах, и начать совместную работу", - добавил оппозиционер.

По его словам, в оргкомитет приглашены представители партии "Яблоко" и ПАРНАС, незарегистрированных "Партии Прогресса" Алексея Навального и "Партии 5 декабря", движения "Солидарность" и Комитета протестных действий.

Он выразил уверенность в том, что "акция состоится в любом случае, и пройдет она в центре".

Рыклин отметил, что дату и точное место проведения акции предстоит согласовать, так как 27 февраля, дата гибели Немцова, является рабочим днем, а в выходные в шествии сможет принять участие большее количество граждан. Первое заседание оргкомитета состоится в понедельник в здании "Солидарности", сообщил он.

Политик, один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.

По делу об убийстве политика в настоящее время судят пять человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.

Между тем потерпевшие считают, что дело об убийстве Немцова не раскрыто, а его настоящие заказчики не найдены.