Водитель на "Порше" насмерть сбил пешехода в Москве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля "Порше" в Москве сбил насмерть пешехода, после чего столкнулся с припаркованными рядом машинами, сообщили в "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной "Порше", совершил наезд на пешехода, после чего, потеряв управление, столкнулся с припаркованными автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пешеход от полученных травм скончался на месте", - рассказали в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП выясняют все обстоятельства произошедшего.