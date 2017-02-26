Автомобиль въехал в праздничный парад в Новом Орлеане

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Как минимум 21 человек получили ранения различной степени тяжести после того, как автомобиль врезался в толпу в субботу вечером на праздничном параде в Новом Орлеане. Как передает CNN со ссылкой на местные власти, пятеро - серьезно ранены.

Глава местного полицейского управления сообщил, что задержан водитель пикапа в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Свидетели на месте инцидента также сообщили каналу, что водитель пикапа скорее всего был пьян, и ничто не указывает на теракт. Автомобиль въехал в праздничный парад Марди Гра (праздник перед католическим Великим постом) и врезался в самосвал на ближайшем перекрестке. Свидетели сообщили, что ​​он протаранил еще несколько машин, прежде чем врезаться в толпу.