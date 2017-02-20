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Москва

Четвертый поезд-автопилот запустят в столичном метро в мае

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Поезд с функцией автоматизированного ведения начнет перевозить пассажиров по Калининской линии Московского метрополитена в мае 2017 года, сообщил официальный портал столичной мэрии.

Работа всех систем поезда-автопилота с вагонами модели "Ока" (81-760/761) будет находиться под контролем опытного машиниста, говорится в сообщении.

"Режим автоматизированного ведения не подразумевает движение поезда без машиниста. Автоматическая система берет на себя все основные функции по управлению поездом, но машинист остается в кабине", - пояснили в пресс-службе столичного метрополитена.

Там напомнили, что еще три поезда-автопилота с вагонами модели "Русич" (81-740.4/741.4) уже год курсируют по Кольцевой линии.

"По итогам подконтрольной эксплуатации будет принято решение о продолжении тестирования системы или о распространении программного обеспечения на другие составы 760-й серии", - пояснили в пресс-службе подземки.

Система автоведения разработана так, что с помощью специальных радиометок поезд считывает всю необходимую информацию о движении, своем местоположении и расстоянии до других составов на участке пути.

Радиометки - это небольшие устройства с антенной, расположенные в тоннелях.

Теги: Москва, метро
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