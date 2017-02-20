Захвативший заложников москвич выпрыгнул из окна

Он не пострадал, его задержали

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Мужчина, удерживавший в заложниках свою семью в квартире на Боровском шоссе в Москве задержан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"Мужчина задержан и доставляется для проведения следственных действий. В результате данного инцидента никто не пострадал",- уточнили в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что мужчина "выпрыгнул из окна, упал на батут".

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что мужчина взял в заложники семью в квартире на Боровском шоссе.

По предварительным данным у мужчины, захватившего заложников, белая горячка.