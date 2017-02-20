На захватившего в заложники жену и трех детей москвича завели дело

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников после захвата заложников на Боровском шоссе в Москве, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

По данным следствия, 20 февраля мужчина, находясь в квартире на Боровском шоссе в Москве, взял в заложники свою гражданскую супругу и трех несовершеннолетних детей. В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный сотрудниками МЧС спасательный куб. Жизни и здоровью женщины и детей ничего не угрожает.

"После необходимого медицинского осмотра, мужчина будет доставлен для проведения следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавила Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что у мужчины "белая горячка".