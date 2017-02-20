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Москва

Источник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в Москве

Раненый инструктор доставлен в больницу

Источник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в Москве
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Подросток, ранивший инструктора стрелкового клуба в тире на востоке Москвы покончил жизнь самоубийством, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Розыск прекращен в связи с обнаружением тела. По предварительным данным, мальчик покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

Ранее столичный главк Следственного комитета РФ сообщил, что вечером в понедельник в тире, расположенном по Измайловскому проезду, 15-летний подросток во время занятия по стрельбе совершил выстрел в мишень, после чего целенаправленно совершил выстрелы в инструктора. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь.

Теги: Москва, Россия
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