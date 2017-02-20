Источник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Подросток, ранивший инструктора стрелкового клуба в тире на востоке Москвы покончил жизнь самоубийством, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"Розыск прекращен в связи с обнаружением тела. По предварительным данным, мальчик покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

Ранее столичный главк Следственного комитета РФ сообщил, что вечером в понедельник в тире, расположенном по Измайловскому проезду, 15-летний подросток во время занятия по стрельбе совершил выстрел в мишень, после чего целенаправленно совершил выстрелы в инструктора. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь.