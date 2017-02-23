Собянин пообещал при расселении пятиэтажек не отправлять их жителей "на выселки"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - При выполнении программы реновации кварталов с ветхим пятиэтажным жилым фондом их жильцам новые квартиры будут предоставляться недалеко от прежнего места проживания, как правило, в том же районе, пообещал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено. Прежде чем включать квартал в программу сноса, обязательно посоветуемся с жителями", - написал Собянин на своей странице в твиттере.

Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено. Прежде чем включать квартал в прогр.сноса, обязательно посоветуемся с жителями — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 февраля 2017 г.

В минувшую среду на заседании президиума правительства Москвы он сообщил, что новая программа по ликвидации пятиэтажек предполагает снос еще около 8 тысяч домов.

"Программа в четыре раза масштабнее, чем предыдущая. Для ее реализации потребуется огромная концентрация финансовых и материальных ресурсов", - подчеркнул мэр.

Он напомнил, что в Москве в предыдущие годы было снесено около 1700 "хрущевок".