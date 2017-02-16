Главные новости
В миреМэттис выразил уверенность во вмешательстве России в выборы за рубежомВ РоссииПутин заявил о постоянных попытках дестабилизировать Россию извнеЭкономика"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраны
Москва

Общественная палата Москвы призвала снести не подлежащие капремонту пятиэтажки

В правительстве города снос пятиэтажек называют маловероятным ввиду больших трат на строительство транспортной инфраструктуры

Общественная палата Москвы призвала снести не подлежащие капремонту пятиэтажки
Фото: ТАСС, Александра Мудрац

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Члены Общественной палаты Москвы рекомендовали мэру города Сергею Собянину снести старые пятиэтажки в силу невозможности их капремонта.

МоскваДепутаты Мосгордумы потребовали сноса и расселения всех старых пятиэтажекДепутаты Мосгордумы потребовали сноса и расселения всех старых пятиэтажекЧитать подробнее

Такое решение принято по итогам заседания в Общественной палате Москвы. "Речь идёт о сносе пятиэтажек, которые не подлежат капитальному ремонту. И здесь нам очень профессионально объяснили, почему. Пример - пятиэтажки с коммуникацией внутри стены. Сейчас их надо будет выносить при капремонте. Это значит - всё равно людей расселять. На самом деле - это серьёзная проблема. Большинство пятиэтажек капремонту не подлежат. Мы должны думать о людях, которые нас сюда направили, которым должно быть предложено получить адекватное жильё вместо этих пятиэтажек", - сказал председатель комиссии по развитию гражданского общества ОП Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

В свою очередь председатель ОП Москвы Константин Ремчуков заявил, что "депутаты и члены Общественной палаты должны поддерживать жителей, должны выступать за рациональную трату средств на капремонт". Он пояснил, что жители города считают, что капремонт только ухудшает условия их жизни, так как дома конструктивно не предполагают таких вмешательств. Председатель Комиссии Мосгордумы по ЖКХ и жилищной политике Степан Орлов в свою очередь заявил, что жители пятиэтажек, не попавших в программу сноса домов, "понимают, что программа заканчивается, а они живут в еще более худших условиях, чем те люди, дома которых снесли".

МоскваВласти Москвы заявили о невозможности второго этапа программы сноса пятиэтажекВласти Москвы заявили о невозможности второго этапа программы сноса пятиэтажекЧитать подробнее

Орлов отметил, что запланированный срок эксплуатации пятиэтажек не превышал 25-30 лет, в то время как построены они были более 60 лет назад. При этом эксперты отметили, что снос таких домов снимет вопрос о безопасности жителей, улучшит архитектурный облик города и решит социальные проблемы, однако есть и сложности, так как любой снос предполагает обновление коммуникаций, а строительство новых домов требует больше времени, чем ремонт старых.

Они считают, что правительство должно искать резервы на новую программу сноса. В то же время руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин считает старт новой программы реновации старого жилья маловероятным ввиду больших трат на строительство транспортной инфраструктуры.

"Да, есть сложившийся спрос на потребность в дополнительном жилье. Но отсутствие законодательного, нормативно-технического, финансового консенсуса, в том числе жителей делает реализацию программы практически невозможной. Все деньги сейчас в Москве идут на транспорт. Москва устраняет проблему последних десятилетий, когда возникла диспропорция между дорогами, общественным транспортом и развитием автомобилестроения. Мы догоняем семимильными шагами - и вы все это видите. Остальные деньги идут на социалку. Мы не бросили строительство детских садов, школ и поликлиник, строится жилье для очередников, для "переселенцев" еще первого этапа. Все эти ограничения делают старт новой программы реновации старого жилья маловероятным", - сказал Левкин.

По итогам заседания его участники приняли резолюцию - обращение к мэру и правительству Москвы и Мосгордуме с требованием найти возможность для реализации новой программы по сносу старых пятиэтажек.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Власти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САОВласти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САО
Операторы указывают, что это может привести к прекращению оказания услуг связи в большинстве районов округаПодробнее
Uber запустил в Москве сервис для заказа еды из ресторановUber запустил в Москве сервис для заказа еды из ресторанов
Стоимость доставки одного заказа составляет 99 рублей и не привязана к его объемуПодробнее
Мосгордума проголосовала за наказание вплоть до пожизненного за нападение на медиковМосгордума проголосовала за наказание вплоть до пожизненного за нападение на медиков
Сейчас к уголовной ответственности за такие преступления привлекаются 10% виновных, к административной - 18%, а остальным все сходит с рукПодробнее
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в МосквеВозбуждено уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в Москве
Один из преступников был убит, в городе введен план "Перехват"Подробнее
Суд в Москве заочно арестовал бывшего учителя школы №57 Меерсона и его сообщницуСуд в Москве заочно арестовал бывшего учителя школы №57 Меерсона и его сообщницу
Следствие обвиняет их в развратных действиях в отношении несовершеннолетнихПодробнее
Депутаты Мосгордумы потребовали сноса и расселения всех старых пятиэтажекДепутаты Мосгордумы потребовали сноса и расселения всех старых пятиэтажек
В Москве до сих пор остается жилой фонд, состоящий из пятиэтажек "несносимых серий"Подробнее
Метеорологи предупредили москвичей о волне давленияМетеорологи предупредили москвичей о волне давления
По прогнозам, московский регион также ожидают скачки температурыПодробнее
Власти Москвы заявили о невозможности второго этапа программы сноса пятиэтажекВласти Москвы заявили о невозможности второго этапа программы сноса пятиэтажек
По словам главы департамента градостроительной политики, это было бы чревато большим количеством трудностейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 февраля5 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Победители World Press Photo 201722 фото
13 февраля
Победители World Press Photo 2017
Лучшие фото недели10 фото
10 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМэттис выразил уверенность во вмешательстве России в выборы за рубежомВ РоссииПутин заявил о постоянных попытках дестабилизировать Россию извнеЭкономика"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраныЭкономикаВ России сократились сборы в Пенсионный фонд
Тиллерсон выразил готовность работать с Россией в выгодных для США случаях
"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраны
Порошенко заявил о проблемах с городским энергоснабжением из-за блокады поставок угля
Лавров начал первую встречу с новым госсекретарем США Тиллерсоном
Экспорт золота из РФ в 2016 г снизился на 43%, до 22,4 т
Мэттис выразил уверенность во вмешательстве России в выборы за рубежом
Уехавшая на Украину экс-депутат Максакова исключена из "Единой России"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи