Архитектурно ценные пятиэтажки в Москве сносить не будут

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ценные с архитектурной точки зрения дома не будут демонтироваться во время второй волны сноса пятиэтажек в Москве, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире "Россия 24".

"Сначала надо будет определить, какие дома сносить, потому что есть пятиэтажки и ценные - дом Бурова и другие ценные объекты, - а есть те, которые надо убрать. Программы пока нет. Мы только получили поручение и сейчас только начнем работать", - заявил Кузнецов.

Он отметил, что городские власти столкнутся с большими трудностями при реализации этой программы.

"Никто не говорит, что будет легко и просто. Понятно, что сложностей очень много. И, действительно, пока о механизмах ее реализации говорить сложно", - добавил главный архитектор.

Ранее в среду Кузнецов отмечал, что снос пятиэтажек экономически более обоснован, чем постоянные траты на их ремонт. Он также подчеркнул, что даже после капремонта проживание в этих домах не будет комфортабельным.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил целесообразность сноса "хрущевок" в Москве вместо их капитального ремонта.

"Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить", - сказал Путин. Он подчеркнул, что вопросы расселения такого жилья должны решаться с максимальным учетом интересов жителей этих домов.

"Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало", - сказал Путин.

В свою очередь Собянин заверил, что бюджет Москвы достаточно устойчив. "Мы имеем запас прочности. Поэтому с точки зрения финансового запуска, мы видим возможности у города", - заявил Собянин.

В настоящее время в Москве завершается программу сноса жилья первого периода индустриального домостроения. В нее было внесено 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м. На сегодня снесено 1649 домов площадью 6,1 млн кв.м. За 17 лет программа выполнена на 95,4%. Как отметил Собянин, полностью этот этап будет завершен в 2018 году, после чего город приступит к полной ликвидации пятиэтажного фонда площадью около 25 млн кв.м.

10 февраля руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин заявил, что на данный момент осталось снести 75 пятиэтажек.

"Построенные на месте пятиэтажек дома в Москве прослужат не 50, а 100 лет", - написал мэр в твиттере после встречи с президентом. По его словам, новая программа сноса пятиэтажек в столице обеспечит жильем 1,6 млн горожан.