В Москве усилили меры безопасности из-за проведения акции памяти Немцова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы в районе проведения акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова.

Участники акции начинают собираться в месте начала марша на Страстном бульваре. Движение по бульвару перекрыто автомобилями коммунальных служб, поблизости дежурят полицейские автомобили, сотрудники ОМОН, Росгвардии и полиции.

Проход к месту сбора осуществляется через магнитные рамки. На тротуарах выставлены ограждения.

Участники акции несут с собой флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, а также транспаранты.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.