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Касьянову плеснули зеленкой на марше памяти Немцова в Москве

Есть обновление от 15:04

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестный плеснул зеленку в лицо председателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова в ходе начала марша памяти Бориса Немцова в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", перед началом шествия неизвестный мужчина выплеснул зеленку в лицо находившемуся в первом ряду колонны Касьянову, после чего он был отведен в сторону сотрудниками правоохранительных органов.

Касьянов продолжает движение во главе шествия, после инцидента на его лице остались пятна зеленки.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

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Теги: Москва, Михаил Касьянов, Борис Немцов
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