Шествие памяти Немцова в Петербурге завершилось митингом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Митинг памяти оппозиционного политика Бориса Немцова проходит в воскресенье днем на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

Участники митинга собрались у станции метро "Горьковская" и организованно прошли к месту проведения митинга по Троицкому мосту. Несмотря на то, что шествие не было согласовано с городскими властями, сотрудники полиции не мешали проходу активистов и ограничивали движение транспорта на пути следования.

Около 14:30 на Марсовом поле начался митинг. Со сцены к собравшимся обращаются депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник, а также координатор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Митинг проходит под флагами РФ, а также флагами Украины, ЛГБТ-движения, Литвы и политических партий.

Мероприятие проходит без инцидентов.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.