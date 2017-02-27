"Гормост" объяснил уборку территории на месте убийства Немцова

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Размещение импровизированного мемориала на Большом Москворецком мосту, где был убит российский политик Борис Немцов, связано с определенными рисками для обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы, в том числе туристов, заявили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Государственного бюджетного учреждения "Гормост" в понедельник.

"Большой Москворецкий мост - памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что цветы и другие атрибуты памяти с Большого Москворецкого моста полностью убирать не будут, но их большого скопления не допустят в целях поддержания памятника культурного наследия в надлежащем санитарном состоянии, а также в целях обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал обратиться к городским властям Москвы по вопросу уборки цветов с места убийства Немцова на Большом Москворецком мосту.