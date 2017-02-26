Главные новости
В миреПорошенко пообещал помогать жителям КрымаМоскваПолиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тысяч человекСпортЛыжники Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМ
Москва

На Большом Москворецком мосту прошла акция памяти Немцова

Активисты возложили цветы на место гибели оппозиционного политика

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиции пришли вечером в воскресенье на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы в память об убитом здесь два года назад политике Борисе Немцове.

Акция прошла в спокойной обстановке, порядок обеспечивали сотрудники полиции.

Участок моста в том месте, где был убит Немцов, усыпан цветами. В самом центре стоит большая фотография покойного оппозиционера, а вдоль бордюра протяженностью примерно 15-20 метров, вперемежку размещены плакаты оппозиционного содержания и горят свечи. На месте гибели политика стоят молодые люди, которые беседуют между собой и фотографируют проходящих мимо людей. От Красной площади, где продолжаются масленичные празднества и гуляния, тонким потоком к месту убийства Немцова идут люди с цветами.

МоскваВ Москве завершился марш памяти НемцоваЧитать подробнее

Сотрудники полиции, стоящие в оцеплении, сказали корреспонденту "Интерфакса", что люди идут сюда и приносят цветы примерно с полудня. "Все проходит мирно, спокойно, без эксцессов и провокаций", - сказал агентству один из полицейских.

Ранее в центре Москвы состоялось шествие памяти политика.

Один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.

По делу об убийстве политика в настоящее время судят пять человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

6 фотографий
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мостуАктивисты возложили цветы на место гибели НемцоваПредседателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова на акции неизвестный облил зеленкойНа марше в центре городаЧлен федерального политсовета движения &quot;Солидарность&quot; Илья ЯшинУчастники марша памяти Немцова
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мосту
Теги: Москва, Борис Немцов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Полиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тыс. человекПолиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тыс. человек
Ранее в районе проведения акции были усилены меры безопасностиПодробнее
Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за двое сутокПочти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за двое суток
По прогнозам синоптиков, в субботу в столице также пойдет снегПодробнее
В Москве с 23 по 26 февраля пройдут "парковочные каникулы"В Москве с 23 по 26 февраля пройдут "парковочные каникулы"
Городские парковки временно станут бесплатнымиПодробнее
Новая программа сноса пятиэтажек в Москве затронет 8 тысяч домовНовая программа сноса пятиэтажек в Москве затронет 8 тысяч домов
Первая программа расселения "хрущевок" охватила 1722 зданияПодробнее
Мара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничномМара Багдасарян стала фигуранткой дела о поддельном больничном
Прокуратура полагает, что с помощью него нарушительница ПДД пыталась избежать назначенных ей обязательных работ - уборки придомовой территорииПодробнее
Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"Путин посоветовал Собянину снести оставшиеся "хрущевки"
В Стройкомплексе Москвы ранее говорили, что это "практически невозможно"Подробнее
Источник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в МосквеИсточник сообщил о самоубийстве стрелявшего в инструктора подростка в Москве
Раненый инструктор доставлен в больницуПодробнее
Москва заняла второе место в мире по загруженности дорогМосква заняла второе место в мире по загруженности дорог
В рейтинге стран Россия находится на четвертой строчке с США после Таиланда, Колумбии и ИндонезииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция памяти Бориса Немцова в Москве6 фото
26 февраля
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
Прощание с Виталием Чуркиным4 фото
24 февраля
Прощание с Виталием Чуркиным
Выставка "Искусство Лего" в Москве12 фото
23 февраля
Выставка "Искусство Лего" в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПорошенко пообещал помогать жителям КрымаМоскваПолиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тысяч человекСпортЛыжники Крюков и Устюгов выиграли командный спринт на ЧМСпортХоккеист Мозякин набрал тысячное очко в российских чемпионатах
На Большом Москворецком мосту прошла акция памяти Немцова
Сирийская армия с начала года отбила у ИГ более 60 населенных пунктов
В Нижнем Новгороде прошла акция памяти Немцова
В Грузии предсказали отказ РФ от признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Президент Молдавии потребовал от послов США и Румынии воздержаться от нравоучений
Акция памяти Бориса Немцова в Москве
В Москве завершился марш памяти Немцова
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи