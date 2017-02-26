На Большом Москворецком мосту прошла акция памяти Немцова

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиции пришли вечером в воскресенье на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы в память об убитом здесь два года назад политике Борисе Немцове.

Акция прошла в спокойной обстановке, порядок обеспечивали сотрудники полиции.

Участок моста в том месте, где был убит Немцов, усыпан цветами. В самом центре стоит большая фотография покойного оппозиционера, а вдоль бордюра протяженностью примерно 15-20 метров, вперемежку размещены плакаты оппозиционного содержания и горят свечи. На месте гибели политика стоят молодые люди, которые беседуют между собой и фотографируют проходящих мимо людей. От Красной площади, где продолжаются масленичные празднества и гуляния, тонким потоком к месту убийства Немцова идут люди с цветами.

Сотрудники полиции, стоящие в оцеплении, сказали корреспонденту "Интерфакса", что люди идут сюда и приносят цветы примерно с полудня. "Все проходит мирно, спокойно, без эксцессов и провокаций", - сказал агентству один из полицейских.

Ранее в центре Москвы состоялось шествие памяти политика.

Один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.

По делу об убийстве политика в настоящее время судят пять человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.

По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.