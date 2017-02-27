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ПАРНАС потребовал наказать облившего Касьянова зеленкой человека

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционная "Партия народной свободы" (ПАРНАС) требует от правоохранительных органов Москвы отреагировать на инцидент с нападением на председателя партии Михаила Касьянова.

Как сообщалось, 26 февраля, перед началом в Москве марша памяти убитого политика Бориса Немцова, неизвестный мужчина плеснул зеленку в лицо Касьянову, который находился в первом ряду колонны. "Правоохранители обязаны по факту случившегося завести административное или уголовное дело. Никаких сведений о составлении даже административного протокола на провокатора все еще нет", - говорится в фейсбуке партии.

По данным ее пресс-службы, нарушителя из отделения милиции отпустили. "До сих пор все нападения на Михаила Касьянова оставались без реакции властей. Мы хотим верить в то, что эта хулиганская акция, произошедшая на глазах тысяч людей, не останется безнаказанной", - добавили в пресс-службе.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

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Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мостуАктивисты возложили цветы на место гибели НемцоваПредседателя партии ПАРНАС Михаила Касьянова на акции неизвестный облил зеленкойНа марше в центре городаЧлен федерального политсовета движения &quot;Солидарность&quot; Илья ЯшинУчастники марша памяти Немцова
Председатель федерального политкомитета партии &quot;Яблоко&quot; Григорий Явлинский на Большом Москворецком мосту
Теги: ПАРНАС, Михаил Касьянов, Борис Немцов
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