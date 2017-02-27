ПАРНАС потребовал наказать облившего Касьянова зеленкой человека

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционная "Партия народной свободы" (ПАРНАС) требует от правоохранительных органов Москвы отреагировать на инцидент с нападением на председателя партии Михаила Касьянова.

Как сообщалось, 26 февраля, перед началом в Москве марша памяти убитого политика Бориса Немцова, неизвестный мужчина плеснул зеленку в лицо Касьянову, который находился в первом ряду колонны. "Правоохранители обязаны по факту случившегося завести административное или уголовное дело. Никаких сведений о составлении даже административного протокола на провокатора все еще нет", - говорится в фейсбуке партии.

По данным ее пресс-службы, нарушителя из отделения милиции отпустили. "До сих пор все нападения на Михаила Касьянова оставались без реакции властей. Мы хотим верить в то, что эта хулиганская акция, произошедшая на глазах тысяч людей, не останется безнаказанной", - добавили в пресс-службе.