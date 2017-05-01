Более 80 человек эвакуированы из инфекционной больницы в Москве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Более 80 человек были эвакуированы из одного корпуса Инфекционной клинической больницы №1 на северо-западе Москвы из-за небольшого пожара, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"На втором этаже одного из корпусов Инфекционной клинической больницы №1, расположенной по адресу: улица Габричевского д.5 кор. 10 происходило загорание мебели на площади около 4 кв.м. В результате, порядка 84 человек были эвакуированы в другие корпуса", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, около 6:41 пожар был ликвидирован. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.