МЧС доставило гуманитарную помощь пострадавшим от пожаров в Иркутской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Самолет МЧС доставил 1,5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от крупного пожара в Киренском районе Иркутской области, говорится в сообщении на сайте МЧС России.

"Одежда, постельные принадлежности, теплые вещи, продукты питания и другие предметы первой необходимости. Всего около 1,5 тонн гуманитарной помощи передадут пострадавшим жителям Киренского района", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, авиация МЧС также задействовала в ликвидации и предотвращении лесных пожаров по одному самолету Бе-200 и Ил-76 для слива воды в Слюдянском и Качугском районах, а также несколько вертолетов Ми-8 для мониторинга лесных пожаров и передислокации десанта для тушения кромок пожаров у земли.

"Масштабы последствий крупного пожара в селе Бубновка накануне оценила правительственная комиссия во главе с министром МЧС России, - подчеркнули в ведомстве. - Владимир Пучков распорядился оказать необходимую поддержку всем, кто потерял жилье".