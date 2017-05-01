На Красной площади началось первомайское шествие

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Первомайское праздничное шествие, организованное профсоюзами, проходит на Красной площади в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", участники шествия несут флаги Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), а также флаги партийной символики "Единой России", которая традиционно поддерживает профсоюзные первомайские акции.

Участников шествия и всех москвичей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда мы в прошлом году собирались здесь, на Красной площади, мы говорили о том, что Москва и москвичи преодолеют любые сложности, проблемы. Сегодня мы можем сказать, что так и получилось: в Москве создаются десятки новых предприятий, технопарков, десятки тысяч новых рабочих мест, медленно, но повышается реальная заработная плата, продолжает строиться жилье, детские сады, школы, больницы, дорожные развязки, метро, в прошлом году мы сдали МЦК (Московское центральное кольцо - ИФ)", - сказал он.

"Москва развивается, у Москвы хорошее настроение, боевое. У нас все получится! Поздравляю с Первомаем, праздником весны и труда!", - отметил Собянин.

Вместе с мэром Москвы в шествии принимают участие председатель ФНПР Михаил Шмаков и председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Ранее в Московской федерации профсоюзов отмечали, что общая численность участников шествия должна составить порядка 100 тыс. человек. В целом, по предварительным оценкам крупнейшего российского профобъединения - Федерации независимых профсоюзов России, численность участников первомайских мероприятий составит более 2,5 млн членов профсоюзов по всей стране.

Девизом первомайской акции профсоюзов является призыв "За достойную работу, зарплату, жизнь!". Помимо лозунгов, касающихся требований социального характера и трудовых прав, участники профсоюзных акций также выйдут с лозунгом "Терроризм - не пройдет".