Центр Москвы перекроют из-за первомайских демонстраций

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В связи с проведением в Москве ряда шествий, посвященных Дню весны и труда, в понедельник будут закрыты для движения автомобилей ряд улиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре департамента транспорта столицы.

Так, 1 мая из-за демонстрации профсоюзов с 08:30 до 12:00 для движения будут закрыты Кремлевская, Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкая улица, Варварка и Ильинка.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил ранее, что в традиционном шествии профсоюзов по Красной площади в Москве в День весны и труда ожидается участие свыше 100 тыс. человек.

"1 мая традиционно проходит шествие профсоюзов по Красной площади, ожидается более 100 тыс. участников. Они начнут собираться с 9:00 на Москворецкой и Кремлевской набережных", - сказал Кибовский.

Кроме того, в связи с шествием КПРФ с 11:00 до 15:00 будет перекрыто движение по Калужской площади, Большой Якиманке, Большой Полянке, на Большом и малом Каменном мосту, Моховой улице, Охотном ряду и на Театральной площади.

В связи с шествием также временно изменятся маршруты наземного общественного транспорта, о которых пассажиры смогут узнать на сайте государственного унитарного предприятия "Мосгортранс" и на остановках общественного транспорта.