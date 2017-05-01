Полиция сообщила о 130 тыс. участниках первомайского шествия в Москве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Порядка 130 тыс. человек принимают участие в первомайском шествии в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

"В центре Москвы проходит праздничное шествие, организованное представителями Московской федерации профсоюзов. В мероприятии принимают участие около 130 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

По его словам, сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка.

В Московской федерации профсоюзов, между тем, сообщили со ссылкой на предварительную оценку, что численность участников профсоюзного первомайского шествия на Красной площади 1 мая превысила 100 тысяч человек. "Точные данные будут позднее, но сейчас, в предварительном порядке, можно отметить, что численность участников немного больше, чем ожидаемые 100 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Московская федерация профсоюзов - членская организация Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), являющейся крупнейшим российским профобъединением.

Лидер ФНПР Михаил Шмаков ранее предположил, что общая численность участников первомайских профсоюзных шествий по всей стране составит более 2,5 млн человек.