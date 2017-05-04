Собянин оценил первые три года программы реновации в 300 млрд рублей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Бюджет первого этапа программы реновации жилья Москвы составит 300 млрд рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы считаем, что для того, чтобы раскрутить эту программу, потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет. Инвесторов мы пока не планируем использовать, практика показывает, что для них это достаточно сложная и проблемная задача", - сказал Собянин в интервью радио "Комсомольская правда" в четверг.

"Но в перспективе нам придется привлекать инвесторов, потому что только за деньги города реализовать такую программу невозможно", - отметил Собянин.

Ранее он подписал закон, увеличивающий расходы бюджета Москвы в 2017 году на 96,5 млрд рублей для начала реализации программы реновации. На эту же сумму вырос и дефицит бюджета города.

"Бюджет имеет технический дефицит; фактически мы заканчиваем год с профицитом", - сказал мэр. Кроме того, по его словам, в последние годы наблюдается рост доходов бюджета Москвы, их можно направить на обновление жилья.

Собянин также заявил, что количество жителей в московских районах после реновации жилищного фонда вырастет максимум на 500 тыс. человек.

"Сейчас называют астрономические цифры - что в Москву понаедет 5 млн человек. Это бредни. По нашему мнению, количество жителей в этих районах в целом вырастет тысяч на 500 - в 10 раз меньше того, что прогнозируют", - сказал Собянин в четверг в интервью радио "Комсомольская правда".

По его словам, в подавляющем большинстве случаев новые квартиры в Москве покупают москвичи, а не приезжие.

Собянин также отметил, что Москва по обеспеченности жильем занимает последнее место в мире среди других мегаполисов.

В апреле при принятии закона Мосгордумой глава департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что так как в качестве основного источника финансирования дефицита используются остатки средств бюджета на 1 января текущего года, размер дефицита будет соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

В предварительный список домов, которые могут попасть в программу реновации вошли более 4,5 тыс. домов, в которых проживают около 1 млн человек. Голосование жителей этих домов о включении той или иной "хрущевки" в программу реновации пройдет с 15 мая по 15 июня.