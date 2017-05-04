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Москва

Власти Подмосковья задумались о сносе хрущевок после 2020 года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Московской области начнут заниматься вопросом расселения хрущевок после 2020 года, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас действует программа расселения бараков, мы до пятиэтажек еще не добрались. Только после 2020 года мы будем думать, как расселять следующие дома, хрущевки так называемые", - сказал Воробьев журналистам после заседания Госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Он отметил, что для Подмосковья важен опыт Москвы по расселению пятиэтажек.

"Надеюсь, что мы будем использовать в регионах то, что сейчас проходит Москва. Очевидно, без плотного диалога с гражданами это невозможно", - добавил Воробьев.

Теги: Московская область
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