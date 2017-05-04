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Москва Снос московских пятиэтажек

Собянин подписал закон о выделении 100 млрд рублей на реновацию жилья

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, вносящий изменения в бюджет Москвы на текущий год, по которым увеличивается расходная часть на 96,5 млрд рублей для подготовки реализации новой программы реновации устаревшего жилого фонда, сообщили "Интерфаксу" в горадминистрации в четверг.

В соответствии с документом, дополнительные 96,5 млрд рублей пойдут на выполнение подготовительных мероприятий для реновации жилфонда. В частности, средства потребуются на формирование земельных участков для строительства новых домов, подготовку дополнительных площадок для строительства "стартовых" домов для переселения, а также выполнение предпроектных и проектных работ.

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Таким образом, годовые расходы столичного бюджета теперь впервые превысят 2 трлн рублей, достигнув 2 трлн 73 млрд рублей. При этом доходы бюджета Москвы на 2017 год остаются по-прежнему на уровне 1 трлн 758,6 млрд рублей, дефицит возрастет на 96,5 млрд рублей до 314,4 млрд рублей. Теперь в бюджете отношение дефицита к объему собственных доходов (без учета федеральных средств) составит 17,9%.

В апреле при принятии закона Мосгордумой глава департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что так как в качестве основного источника финансирования дефицита используются остатки средств бюджета на 1 января текущего года, размер дефицита будет соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом РФ.

В предварительный список домов, которые могут попасть в программу реновации вошли чуть более 4,5 тыс. домов, в которых проживают порядка 1 млн человек. Голосование жителей этих домов о включении той или иной "хрущевки" в программу реновации пройдет с 15 мая по 15 июня.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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