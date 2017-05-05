Главные новости
В РоссииВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ миреСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком женщинеВ РоссииИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о приостановке чартеров в Турцию
Москва

Скорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству

Особые затруднения наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также прилегающих к ним улицах

Скорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Средняя скорость движения в Москве снизилась вдвое в связи с работами по программе "Моя улица"; увеличилось количество задержек в движении наземного транспорта. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

МоскваМосквичей из-за начала благоустройства попросили ездить в центр на общественном транспортеМосквичей из-за начала благоустройства попросили ездить в центр на общественном транспортеЧитать подробнее

"На Садовом и Бульварном кольцах идут реконструкционные работы в рамках реализации программы благоустройства "Моя улица". В связи с этим в центральной части города отмечается снижение скорости движения более чем на 50%", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, основные затруднения наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также на улицах, прилегающих к ним.

"В центральной части города в утренний час пик движение оценивается в шесть - семь баллов. В вечерний час пик увеличение заторов внутри Третьего транспортного кольца достигает восьми - девяти баллов", - сообщил он.

Сотрудник пресс-службы также сообщил, что "Мосгортранс" отмечает увеличение на 20% количества и продолжительности задержек в движении наземного общественного транспорта в районах проведения работ на центральных улицах города.

"Для транзитных поездок на автомобиле не рекомендуется использовать центр города - просим пользоваться Третьим транспортным кольцом. Также просим водителей корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда, а также закладывать дополнительное время в пути", - сказал он.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Пожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолетаПожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолета
Выселенное здание в Лубянском проезде, по предварительной оценке, уже полностью выгорело изнутриПодробнее
В предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домовВ предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домов
В перечень пятиэтажек для голосования жителей вошли строения в 85 районах и в шести поселениях на новых территорияхПодробнее
Первомай в Москве стал самым теплым днем с начала годаПервомай в Москве стал самым теплым днем с начала года
Между тем синоптики предупредили о скором похолоданииПодробнее
Синоптики предупредили москвичей о похолоданииСиноптики предупредили москвичей о похолодании
В Гидрометцентре России не исключили заморозкиПодробнее
Во "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузомВо "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузом
По данным источника "Интерфакса", он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроныПодробнее
Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в МосквеПолиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не былоПодробнее
В Москве открылся сезон велопрокатаВ Москве открылся сезон велопроката
В столице заработали 350 пунктов проката, стоимость аренды велосипедов осталась прежней Подробнее
Мэр Москвы задекларировал доходыМэр Москвы задекларировал доходы
Доходы Сергея Собянина оказались ниже, чем у некоторых его заместителейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Фотохроника 4 мая6 фото
04 мая
Фотохроника 4 мая
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФВ миреСуд обязал Johnson & Johnson выплатить $110 млн заболевшей раком женщинеВ РоссииИсточник сообщил о скором отзыве предупреждения о приостановке чартеров в ТурциюМоскваСкорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству
Реновация не коснется сорока рабочих поселков Москвы 20-30-х годов прошлого века
Премьер Чехии Соботка передумал уходить в отставку
ЦБ установил курсы доллара и евро на 6 мая
Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде
HBO начал работу над четырьмя спин-оффами "Игры престолов"
Скорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству
Нефть Brent подорожала до $48,72
В Совете Федерации назвали абсурдным законопроект США о контроле за портами РФ
Первый полет китайского Comac C919
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Москве 8-10 сентября
Крупнейший китайский авиалайнер впервые поднялся в воздух
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи