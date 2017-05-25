Власти Москвы попросили автомобилистов не ездить по Садовому кольцу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Работы по программе благоустройства "Моя улица" продолжаются в центре Москвы, департамент транспорта просит водителей в связи с этим корректировать свои маршруты. "Просим водителей избегать поездок по Садовому кольцу и улицам Большая Лубянка и Сретенка", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента в четверг.

Собеседник агентства напомнил, что работы идут на Болотной улице, Болотной набережной (до улицы Серафимовича), в Лубочном переулке, на улице Балчуг, в Китайгородском проезде, на Варварке, Москворецкой улице и Москворецкой набережной. Кроме того, продолжаются работы на основных центральных улицах города - Садовом и Бульварном кольцах, в районе Якиманской набережной, а также на Лубянской площади.

"Наиболее крупные заторы отмечаются на Садовом и Бульварном кольцах, в районе Лубянской площади, а также на улицах Большая Лубянка и Сретенка. Просим водителей избегать маршрутов по данным улицам без необходимости", - заявили в департаменте.

Там подчеркнули, что в результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы Центр организации дорожного движения правительства Москвы прогнозирует затруднения движения в центральной части города, особенно в утренние и вечерние часы пик. Также наблюдается ухудшение дорожно-транспортной ситуации на северо-западе, севере и северо-востоке ТТК в связи с перераспределением автомобильных потоков с целью объезда реконструируемых участков.

"В связи с введенными ограничениями наблюдается ухудшение транспортной ситуации в центре города с увеличением загрузки до 8-9 баллов в часы пик", - уточнили в пресс-службе. Департамент транспорта просит москвичей с пониманием отнестись к временным трудностям, корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и для поездок в центр пользоваться общественным транспортом.