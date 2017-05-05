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Москва

Ветераны войны смогут бесплатно ездить в московском метро до 12 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в московском метро до 12 мая, предъявив у турникетов подтверждающий документ, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Правом на бесплатный проезд могут воспользоваться все граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, относящиеся к категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Также бесплатный проезд предоставляется одному сопровождающему их лицу", - говорится в сообщении.

Проход ветеранов будет осуществляться по специальному проездному, который будет выдаваться при предоставлении удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.

Теги: Москва, День Победы, метро
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