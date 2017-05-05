Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 5 маяЭкономикаКонгресс США уточнил объем финансовой помощи УкраинеВ РоссииТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
В России

Три четверти россиян собрались отмечать День Победы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Праздновать День Победы 9 мая в нынешнем году собираются 76% россиян - это самый высокий показатель с 2000 года (67%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Чаще других так отвечают руководители и управленцы (84%), специалисты (81%) рабочие (78%), и в целом мужчины (78%), россияне со средним образованием (79%), с невысоким потребительским статусом (75%) и проживающие в городах с населением 100-500 тысяч человек (82%).

Год назад социологи спрашивали у россиян об их намерениях принять участие в шествии "Бессмертного полка" в 2017 году и тогда утвердительный ответ давали 67%. Однако чем ближе дата, тем меньше желающих: последние данные показывают, что участвовать в акции собираются 26%, а 65% - нет.

Прежде всего, собираются участвовать в шествии учащиеся и студенты (43%), специалисты (35%), служащие (34%) и в целом женщины (29%), россияне 25-55 лет (27%), с высшим образованием (31%), с относительно высоким потребительским статусом (28%) и жители городов с населением 100-500 тысяч человек (33%).

Опрос был проведен 21-24 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Теги: Россия, Левада-центр
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Российские стратегические ракетоносцы пролетели в районе АляскиРоссийские стратегические ракетоносцы пролетели в районе Аляски
Ранее американская сторона сообщала о полетах российского самолета-разведчикаПодробнее
Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ наградыМинобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
Осталось вручить более 50 тысяч наград по итогам Великой Отечественной войныПодробнее
Террористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникой
Боевики пользуются оружием с прицелами ночного видения, сделанными в РоссииПодробнее
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Надзорное ведомство усмотрело в действиях "Почты России" признаки злоупотребления полномочиямиПодробнее
Три человека погибли при крушении вертолета в БашкирииТри человека погибли при крушении вертолета в Башкирии
По данным транспортной прокуратуры, вертолет разбился в труднодоступной местностиПодробнее
Петр Павленский получил политическое убежище во ФранцииПетр Павленский получил политическое убежище во Франции
Информацию об этом подтвердил сам художникПодробнее
Три четверти россиян признались в гордости своим гражданствомТри четверти россиян признались в гордости своим гражданством
Список позиций, внушающих респондентам чувство гордости за Россию, возглавляют природные ресурсы и прошлоеПодробнее
В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%‍В ФоРГО заявили об уровне электоральной поддержки Путина в пределах 61-66%&#8205;
"Путинское большинство" интересуется внешней политикой больше, чем федеральной и социально-экономической повесткойПодробнее
Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограниченияРоссия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения
В силе останется запрет на ввоз турецких томатов, который будет действовать до тех пор, пока российские производители не окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынкаПодробнее
Глава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерамГлава Минтруда РФ не исключил обсуждения индексации работающим пенсионерам
Как напомнил Максим Топилин, решение о том, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются, уже давно принятоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 мая6 фото
04 мая
Фотохроника 4 мая
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 5 маяЭкономикаКонгресс США уточнил объем финансовой помощи УкраинеВ РоссииТеррористы в Сирии получили снайперские винтовки с российской электроникойВ РоссииМинобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды
На Лубянке загорелось выселенное здание
Минфин Германии опроверг сообщения о готовящемся списании долгов Греции
Три четверти россиян собрались отмечать День Победы
Цены на нефть продолжили резкое падение
Рынок акций США не показал единой динамики в четверг на фоне падения цен на нефть
Прошедшей ночью в московском регионе случились заморозки
На НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Перми произошел пожар
Что случилось этой ночью: пятница, 5 мая
ЦИК не будет значительно увеличивать число участковых избиркомов
В Иркутской области выявили пять лесных пожаров
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи