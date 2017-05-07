Главные новости
В миреВ Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте МакронаМоскваВ Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада ПобедыВ миреИз плена группировки "Боко Харам" освобождены 80 похищенных школьниц
Москва

В Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада Победы

Есть обновление от 00:15

Временно изменится режим работы общественного транспорта

В Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада Победы
Ночная репетиция парада Победы на Красной площади
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В связи с проведением генеральной репетиции парада на Красной площади с участием военной техники и авиации с 05:00 воскресенья будет ограничено движение на двух десятках столичных улиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Движение будет перекрыто по маршруту прохождения военной техники на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой улице, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах, Болотной улице и Болотной площади, на Моховой улице, Воздвиженке, Новом Арбате и Новинском бульваре.

Аналогичные ограничения движения будут действовать во время самого парада Победы 9 мая.

"Просим водителей, по возможности, отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями", - призывают в департаменте.

Кроме того, в связи с генеральной репетицией с раннего утра 7 мая будет изменен режим работы более 50 маршрутов автобусов и троллейбусов. Подробная информация об изменениях размещена на сайте "Мосгортранса", а также на остановках общественного транспорта.

В пресс-службе метрополитена сообщили "Интерфаксу", что с 7:00 воскресенья до окончания генеральной репетиции военного парада станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и для пересадки пассажиров.

Также на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" (в сторону Никольской улицы), "Китай-город" (в сторону улицы Ильинка, Китайгородского проезда и улицы Варварка).

Теги: Россия, Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Московская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площадиМосковская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площади
Ранее на проспекте Сахарова прошла акция оппозиции, приуроченная к годовщине событий на Болотной 2012 годаПодробнее
Полиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в МосквеПолиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в Москве
Акция "За Россию против произвола и репрессий" была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 годаПодробнее
В Москве начался снос усадьбы НеклюдовойВ Москве начался снос усадьбы Неклюдовой
В Мосгорнаследии заявили, что здание не является объектом культурного наследия, однако в "Архнадзоре" назвали снос градостроительным варварствомПодробнее
Более 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе МосквыБолее 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы
В больницы отправлены 11 человекПодробнее
Синоптики предупредили о снеге и гололедице в МосквеСиноптики предупредили о снеге и гололедице в Москве
По данным Гидрометцентра, такая погода прогнозируется накануне 9 маяПодробнее
Скорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройствуСкорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству
Особые затруднения наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также прилегающих к ним улицахПодробнее
Пожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолетаПожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолета
Выселенное здание в Лубянском проезде, по предварительной оценке, уже полностью выгорело изнутриПодробнее
В предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домовВ предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домов
В перечень пятиэтажек для голосования жителей вошли строения в 85 районах и в шести поселениях на новых территорияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте МакронаМоскваВ Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада ПобедыВ миреИз плена группировки "Боко Харам" освобождены 80 похищенных школьницВ миреПосещавших Крым журналистов из РФ отказались пускать на "Евровидение"
Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 мая
Камчатские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине вулкана Крестовский
Тела трех утонувших рыбаков найдены на озере в Свердловской области
В Финляндии впервые пройдет шествие "Бессмертного полка"
В Wikileaks заявили о российском следе во взломанной почте Макрона
Режим ЧС введен в Уссурийске возле одного из домов из-за разлива ртути
В Приморском крае за сутки потушили шесть лесных пожаров
В Бельгии пройдет акция "Бессмертный полк"
В Киеве загорелся корпус СИЗО для несовершеннолетних
На Украине стартовал автопробег военной техники времен Второй мировой войны
Таможенники Украины задержали на границе с РФ контрабандистов с 200 кг сала
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи