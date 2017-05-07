Генеральная репетиция Парада Победы началась в Москве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Генеральная репетиция Парада Победы стартовала в воскресенье на Красной площади, сообщает Минобороны.

В ходе тренировки будет полностью отрепетирован сценарный план военного парада 9 мая: вынос знамени Победы, приветствие парадными расчетами министра обороны РФ, прохождение торжественным маршем пеших парадных расчетов, проезд военной техники, музыкальное сопровождение военного парада сводным оркестром, пролеты экипажей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", самолетов и вертолетов Военно-космических сил России.

Предыдущие тренировки проходили 27 апреля и 3 мая, в них было задействовано более 10 тыс. военнослужащих и 114 единиц современного вооружения и военной техники. В составе 28 парадных расчетов пешей колонны военнослужащие высших военных учебных заведений (военных академий, институтов, училищ), суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.

В День Победы по Красной площади впервые пройдут парадный расчет всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Согласно информации Минобороны, в составе механизированной колонны самоходные гаубицы "Мста-С" и новейшая "Коалиция-СВ", ракетный комплекс "Искандер", представляющие ракетные войска и артиллерию, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "БУК-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".

Также в составе механизированной колонны пройдут перспективные образцы бронетехники, созданной на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".

Впервые по Красной площади пройдут новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.

Кроме того, в ходе генеральной репетиции и во время самого парада над Москвой пролетят 72 самолета и вертолета.

Откроет воздушный строй самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четверки Ми-8. За ним проследуют Ми-28Н, Ми-35, Ка-52.

Изюминкой воздушного парада в этом году станет новое построение - ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь".

Также москвичи и гости столицы смогут увидеть в небе стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

Полеты экипажей вертолетов проходят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и Военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость - около 500 километров в час, рассказали в Минобороны РФ.