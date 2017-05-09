В Москве за 36 часов выпало 70% месячной нормы осадков

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, 8 и 9 мая в столице выпало 36 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

По данным ведомства на 6:00 вторника, за последние 36 часов прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ составил около 70% месячной нормы, которая в мае насчитывает 51 мм.

Синоптики прогнозируют 9 мая в Москве облачную, с прояснениями погоду, ветер с порывами до 7-12 м/с, небольшие осадки. Днем температура воздуха не превысит 5-7 градусов. По оценке Росгидромета, днем 9 мая в столице выпадет до 2 мм осадков.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что экипажи Воздушно-космических сил РФ в День Победы выполнят разгон облаков над Москвой и областью.

Как уточнили в Минобороны РФ, будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 0:00 9 мая в течение всех суток.