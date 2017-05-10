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Москва

9 мая стало в Москве самым холодным за послевоенную историю

Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Минувший День Победы в российской столице оказался самым холодным за всю историю праздника, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

"День Победы в 2017 году в Москве стал самым холодным за всю историю этого праздника за послевоенную историю. Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля", - сообщили метеорологи.

В Гидрометцентре также отметили, что 9 мая 1945 года температура воздуха в Москве составила 7,6 градусов, а абсолютный рекорд холода в этот день был зафиксирован в 1918 году, тогда температура воздуха составила минус 5,6 градусов.

По данным синоптиков, в среду, 10 мая столицу ожидает облачная погода, воздух прогреется до 6-8 градусов, ожидается небольшой дождь, возможен мокрый снег.

В четверг и пятницу (11 и 12 мая) температура воздуха поднимется в столице до 12 градусов днем, в выходные дни Гидрометцентр России прогнозирует 15-16 градусов днем и небольшие дожди.

Парад Победы в Москве

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По Красной площади впервые прошел парадный расчет Всероссийского военно-патриотического движения &quot;Юнармия&quot;Знаменные группы батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка выносят на Красную площадь государственный флаг РФ и знамя Победы 1945 годаПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 &quot;Ярс&quot;Салют ПобедыЗенитный ракетно-пушечный комплекс &quot;Панцирь-СА&quot; на базе двухзвенного вездехода ДТ-30МТ &quot;Витязь&quot;
Теги: Москва
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