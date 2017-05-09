Воздушная часть военного парада Победы в Москве отменена из-за погоды

Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Из-за неблагоприятных погодных условий принято решение отменить воздушную часть военного парада на Красной площади в Москве, сообщили в Министерстве обороны России.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования.

По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидается облачная, с прояснениями погода, ветер с порывами до 7-12 м/с, небольшие осадки. Днем температура воздуха не превысит 5-7 градусов.

Ранее в Гидрометцентре России утром во вторник сообщали, что по предварительным данным, 8 и 9 мая в столице выпало 36 мм осадков. Так на 6:00 вторника, за последние 36 часов прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ составил около 70% месячной нормы, которая в мае насчитывает 51 мм.

В понедельник 8 мая сообщалось, что экипажи Воздушно-космических сил РФ в день Победы выполнят разгон облаков над Москвой и областью.