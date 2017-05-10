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Москва

Мосгорсуд подтвердил законность ареста еще одного из участников акции 26 марта

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест Юрия Кулия, обвиняемого по делу о применении насилия к полицейским на несогласованной с властями протестной акции в столице 26 марта.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - говорится в постановлении судьи.

В суде адвокат Олег Липцер заявлял о процессуальных нарушениях, которые были выявлены защитой в ходе ознакомления с материалами дела, и просил изменить меру пресечения на домашний арест.

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"Кулий признал свою вину и раскаялся, он не представляет опасность для общества",- подчеркнул он, добавив, что обвиняемый не применял насилия в отношении полицейского, а "просто взял его за руку и никак не причинил ему боль".

Прокурор также просила жалобу удовлетворить и перевести Кулий под домашний арест.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест двух других фигурантов дела - Станислава Зимовца и Александра Шпакова.

13 апреля стало известно об аресте четырех обвиняемых по делу об акции 26 марта: Александр Шпаков отправлен под стражу до 26 мая, Станислав Зимовец - до 30 мая, Юрий Кулий - до 4 июня, Андрей Косых - до 12 июня.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе несогласованные с властями. В некоторых случаях они закончились задержаниями и арестами. В Москве в ходе проведения акции был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный. Всего, по официальным данным полиции, было задержано около 500 человек.

Акция оппозиции в Москве

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В Москве прошла несогласованная акция оппозиции. Началась она у станции метро &quot;Белорусская&quot;.Накануне столичная полиция призвала москвичей не участвовать в несогласованной акции, так как их &quot;личная безопасность может оказаться под угрозой&quot;. Столичная прокуратура также предупредила организаторов о намерении пресечь несанкционированную акцию в случае ее проведения в центре Москвы.Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин был направлен на Тверскую улицу в Москве, чтобы не допустить конфликтов с полицией в ходе возможных несанкционированных акций, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.Оппозиционер Алексей Навальный был задержан в районе Триумфальной площадиПо сообщению пресс-службы ГУВД в акции приняло участие порядка 7-8 тысяч человек
В Москве прошла несогласованная акция оппозиции. Началась она у станции метро &quot;Белорусская&quot;.
Теги: Москва, Мосгорсуд
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