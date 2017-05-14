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На акцию против реновации в Москве вышли пять тысяч человек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Порядка пяти тысяч человек принимают участие в согласованном митинге по вопросу реновации городского жилья в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"На проспекте Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В нем принимает участие около 5 тысяч человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, предполагающий переселение жителей пятиэтажных домов. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Ожидается, что поправки ко второму чтению законопроекта будут обсуждаться на парламентских слушаниях в июле.

Ряд инициативных групп граждан подали в столичную мэрию заявки на проведение митинга по этому законопроекту.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с горожанами заверил, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район. Собянин отметил, что первые переселенцы получат жилье уже осенью этого года.

Теги: Москва
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