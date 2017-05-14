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Навального вывели с московского митинга против реновации

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов увели оппозиционера Алексея Навального с согласованного митинга по вопросу реновации городского жилья, который проходит на проспекте Академика Сахарова в столице, сообщают очевидцы.

"Алексей с семьей посетили митинг против реновации, однако по ходу их движения к сцене они были встречены сотрудниками полиции и препровождены за ограждения", - сказал "Интерфаксу" один из очевидцев события.

МоскваВ Москве начался митинг по вопросу реновации пятиэтажных домовВ Москве начался митинг по вопросу реновации пятиэтажных домовЧитать подробнее

Согласованный митинг граждан, не согласных с проектом реновации жилья в Москве, проходит в столице в воскресенье. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Как сообщалось, 20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Ожидается, что поправки ко второму чтению законопроекта будут обсуждаться на парламентских слушаниях в июле.

Ряд инициативных групп граждан подали в столичную мэрию заявки на проведение митинга по этому законопроекту. Власти согласовали акцию.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с горожанами заверил, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район. Он отметил, что первые переселенцы получат жилье уже осенью этого года.

Кроме того, в минувшую пятницу Собянин заявил, что власти столицы пропишут в законопроекте о реновации жилья в Москве норму, которая позволит защитить горожан, купивших до переселения квартиру по ипотеке. Мэр озвучил и еще ряд гарантий жителям переселяемых домов.

Теги: Москва, Алексей Навальный
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