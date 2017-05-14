В Москве завершился митинг против реновации

По данным полиции, в акции приняли участие восемь тысяч человек, Алексей Венедиктов сообщил о 20 тысячах присутствовавших на митинге

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Согласованный митинг граждан, не согласных с положениями проекта реновации жилья в Москве, завершился. Как передает корреспондент "Интерфакса", на акции выступили муниципальные депутаты и активисты.

Митинг прошел в спокойной обстановке. По завершении отведенного на него времени сотрудники полиции в мегафон объявили об окончании мероприятия и попросили граждан освободить проезжую часть для открытия автомобильного движения. Сейчас участники акции расходятся по домам.

По оценке полиции в митинге приняли участие около восьми тысяч человек.

"На проспекте Сахарова завершился согласованный властями г. Москвы митинг. В нем приняло участие около 8 тысяч человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности, нарушений общественного порядка не допущено", - сообщили в пресс-службе.

Между тем главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на данные "Белого счетчика" сообщил, что число участников превысило 20 тысяч человек.

К 15:45, когда разобрали оставшиеся рамки, через митинг прошли 20,2 тыс. чел.

(белый счетчик 👍) — Алексей Венедиктов (@aavst) 14 мая 2017 г.

На акцию также пришел оппозиционер Алексей Навальный, однако, как сообщили очевидцы, сотрудники правоохранительных органов увели его с митинга. Позднее он сам написал в своем твиттере, что его не задерживали.

Всем спасибо, у нас все ок. Задерживать не стали. Просто вывели за рамки. Это очень забавно. — Alexey Navalny (@navalny) 14 мая 2017 г.

Акция была инициированная гражданами, недовольными, в частности, законопроектом о реновации московского жилья, который уже одобрен в первом чтении Госдумой. Инициаторы митинга убеждены, что закон не предоставляет гражданам, которых может затронуть реновация, достаточных гарантий.

Проект закона о реновации жилого фонда в Москве Госдума одобрила в первом чтении 20 апреля. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Ожидается, что поправки ко второму чтению будут обсуждаться на парламентских слушаниях в июле.