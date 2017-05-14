Собянин пообещал прислушаться к мнению противников реновации

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Мнения москвичей будут максимально учтены при разработке программы реновации жилищного фонда, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", - написал Собянин в своем твиттере.

Митинг граждан, недовольных программой реновации, прошел в воскресенье в Москве, на проспекте Академика Сахарова. По итогам акции полиция сообщила, что в ней приняли участие около 8 тыс. человек. Между тем главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на данные "Белого счетчика" сообщил, что число участников превысило 20 тысяч человек.

Акция была инициированная гражданами, недовольными, в частности, законопроектом о реновации московского жилья, который уже одобрен в первом чтении Госдумой. Инициаторы митинга убеждены, что закон не предоставляет гражданам, которых может затронуть реновация, достаточных гарантий.