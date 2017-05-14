На сайте "Активный гражданин" досрочно началось голосование о сносе пятиэтажек

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Голосование о сносе пятиэтажек в Москве на сайте "Активный гражданин" стартовало вечером в воскресенье, 14 мая, несмотря на то, что официально было назначено на 15 мая.

Собственникам квартир, находящихся в домах, попавших в предварительный список по программе реновации, предлагается ответить на вопрос: "Вы поддерживаете включение Вашего дома в проект программы реновации и предоставление Вам новой квартиры в этом же районе?" Для того, чтобы завершить голосование, необходимо предоставить свои паспортные данные, а также сведения о квартире.

Голосование будет проводиться до 15 июня на платформе "Активный гражданин", а также в центрах госуслуг "Мои документы". Кроме того, решение можно принять на собрании собственников. Итоги голосования будут подведены в июле-августе.

Решение о включении дома в программу реновации будет считаться положительным, если за него проголосовали больше 2/3 от общего числа квартир (при этом будут автоматически учитываться те, кто воздержался от участия в голосовании).