Храм на Крутицком подворье в Москве передан РПЦ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Территориальное управление Росимущества в Москве передало в безвозмездное пользование Русской православной церкви храм Воскресения Словущего в Крутицах.

Здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Крутицкого подворья, XV-XVII вв.", сообщает пресс-служба Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

Церковь состоит из подвала с захоронениями Крутицких митрополитов, подклета и верхнего яруса, датируемого серединой XVIII века.

С 1991 года здесь действует подворье патриарха Московского и всея Руси, а с 2001 года располагается синодальный Отдел по делам молодежи.