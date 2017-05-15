Суд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на прекращение производства о признании незаконным распоряжения городского комитета имущественных отношений, касающегося передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви.

Как сообщает пресс-служба суда, апелляционная жалоба была отклонена по итогам заседания в понедельник.

Частные лица оспаривали определение Смольнинского районного суда Петербурга, который ранее прекратил производство по делу о признании незаконным распоряжения, касающегося передачи Исаакиевского собора. Истцами в том процессе выступили четыре петербуржца, в том числе депутат Борис Вишневский. Административным ответчиком - комитет имущественных отношений города.

Аналогичный иск подавался ранее в Василеостровский районный суд Петербурга, но тот отказался рассматривать заявление на основании того, что распоряжение комитета имущественных отношений по поводу Исаакиевского собора не является документом о передаче храма РПЦ. На это решение подавалась жалоба в Горсуд, она была отклонена.