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Москва

В Москве реконструируют линию монорельса

По словам руководителя городского департамента строительства, пути будут опущены на землю

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Линия монорельса в Москве будет реконструирована, сообщил журналистам руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев во вторник.

"В следующем году мы приступим к проектированию реконструкции линии монорельса. Возможно, в конце следующего года уже выйдем на работы", - сказал Бочкарев.

По его словам, часть конструкций монорельса планируется демонтировать. "Фактически, пути будут опущены на землю и большая часть маршрута пройдет по земле", - пояснил он. По словам Бочкарева, останутся эстакады на пересечении линий монорельса с железнодорожными путями и автомобильными дорогами.

"Детали проекта будут уточняться в процессе проектирования. Окончательные сроки работ называть пока рано", - сказал он. Работы будут вестись за счет бюджета города.

Ранее начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов сообщал, что с открытием в сентябре 2016 года трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро и запуском пассажирского движения на МЦК пассажиропоток на монорельсовой дороге снизился на треть. Он говорил, что с начала 2017 года монорельсовую систему планируется перевести на движение по фиксированному расписанию, а в перспективе - в туристический режим.

"Скорее всего, это будет туристический объект, потому что мы наращиваем там и трамвайное движение, и метро, и дороги, и наземный транспорт", - говорил в свою очередь мэр Сергей Собянин.

Теги: Москва
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