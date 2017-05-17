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Москва

Хэштег "Капотне" вышел в топ твиттера после сообщений о выбросе сероводорода в Москве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Экологическая ситуация в московском районе Капотня стала в среду одной из самых обсуждаемой тем в твиттере.

Хэштег "Капотне" вышел в топ социальной сети после сообщений "Мосэкомониторинга" о превышении допустимого уровня сероводорода в районе в 51 раз.

Между тем, мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета не зафиксировали превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в районе Капотня на юго-востоке столицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

"Сегодня ночью датчик автоматической станции Мосэкомониторинга зафиксировал превышение уровня ПДК сероводорода в 51 раз. Однако направленные на место мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета никакого превышения не зафиксировали", - сказал собеседник агентства в среду.

По его словам, показатели превышения ПДК сероводорода были зафиксированы из-за неисправности датчика автоматической станции Мосэкомониторинга.

"Главное управление МЧС России по Москве направило информацию о неисправности датчика в Мосэкомониторинг, который проведет его поверку", - сообщили в столичном главке МЧС.

Теги: Москва
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